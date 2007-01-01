+14...+15 °С
Обнинск

Большая пробка собралась на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.09, 09:54
Утром в среду, 3 сентября, движение затруднено на участке между Малоярославцем и Обнинском.

Очевидцы сообщают про аварию, которая произошла недалеко от деревни Меньшовка Малоярославецкого района.

Пробка в обе стороны растянулась на несколько километров.

Также там продолжаются работы по реконструкции дороги.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что проезд по М3 будет платным после окончания ремонта и как минимум до 2110 года.

