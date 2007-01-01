Большая пробка собралась на трассе М3 «Украина» в Калужской области
Утром в среду, 3 сентября, движение затруднено на участке между Малоярославцем и Обнинском.
Очевидцы сообщают про аварию, которая произошла недалеко от деревни Меньшовка Малоярославецкого района.
Пробка в обе стороны растянулась на несколько километров.
Также там продолжаются работы по реконструкции дороги.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что проезд по М3 будет платным после окончания ремонта и как минимум до 2110 года.