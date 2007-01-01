+15...+16 °С
Житель Обнинска отправится в колонию за шесть ударов ножом в уличной драке
Обнинск

Житель Обнинска отправится в колонию за шесть ударов ножом в уличной драке

Дарья Джуманова
02.09, 12:15
43-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 2 сентября.

Инцидент произошел прошлым летом у подъезда. Накануне у мужчины возникла бытовая ссора с компанией из троих человек, и новая встреча быстро переросла в драку. После взаимных толчков и ударов один из знакомых пострадавшего попытался остановить обнинца, схватив его сзади за плечи.

В ответ обвиняемый достал нож. Не пытаясь вырваться, он нанес схватившему его мужчине не менее шести ударов в спину, живот, пах и бедро. Полученные травмы были признаны медиками тяжкими и опасными для жизни.

В суде подсудимый свою вину не признал. Однако доказательств, собранных следствием и представленных государственным обвинителем, хватило для вынесения обвинительного приговора.

Суд учел все обстоятельства произошедшего и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

