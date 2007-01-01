+14...+15 °С
В Боровске отремонтировали скульптурную композицию

Дмитрий Ивьев
02.09, 09:21
Она установлена в сквере Ордена.

- Символический образ матери, переживший акт вандализма, повлекший утрату правой руки, вновь предстал перед горожанами в обновленном виде, - рассказали 1 сентября в администрации города. - Произведена уникальная работа коллективом реставраторов и технологов, с привлечением уральских ученых, специализирующихся на самовосстанавливающихся бетонах.

В структуру скульптуры внедрены специальные бактерии, призванные активизироваться при попадании влаги в бетон и обеспечивать защиту от дальнейших разрушений.

