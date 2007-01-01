+21...+22 °С
Новость дня Обнинск

Аферист из Балабаново использовал «маму» для кражи в торговом центре

Дарья Джуманова
01.09, 13:44
0 731
20-летнего молодого человека признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в пятницу, 29 августа.

В декабре прошлого года парень зашел в магазин и выбрал товаров почти на 15 тысяч рублей: смарт-часы, наушники и зарядные устройства. Когда дело дошло до оплаты, он заявил, что покупку оплатит его мать.

Для убедительности он даже попросил продавца позвонить ей, сам «поговорил» по телефону и сообщил, что мама ждет их на рынке, чтобы отдать деньги.

Продавец поверил, оплатил покупку сам и пошел с молодым человеком. На рынке мошенник указал на случайную женщину, назвав ее матерью, и предложил сделку: он забирает товар, а в качестве залога оставляет продавцу свой жилет и рюкзак с «документами». Получив пакет с дорогими покупками, аферист скрылся. В рюкзаке, конечно, не оказалось ничего ценного.

Это не первое преступление молодого человека. В 2023 году его уже судили за кражу, а в 2025 — за разбой. Суд учел его преступный опыт и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

