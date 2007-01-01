В Обнинске мужчину до смерти избили в подъезде
Конфликт произошел в доме на улице Курчатова, сообщили утром в субботу, 30 августа, в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Вечером 26 августа мужчины поссорились. Один житель наукограда избил второго. Пострадавший умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Подозреваемого задержали. По уголовной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- В ходе расследования проведён осмотр места происшествия, изъяты следы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначены медицинская, молекулярно-генетическая, психиатрическая судебные экспертизы, допрошены свидетели, - прокомментировали в СК.