Для Обнинска закупят четыре новых автобуса
В результате конкурса определен поставщик транспорта. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
Сейчас готовятся документы для подписания договора.
- Благодаря соглашению с министерством транспорта Калужской области, у нас появилась возможность закупить четыре новых больших автобуса, - пояснил Лежнин. - После поставки в город они выйдут, в том числе, на «старые» маршруты №2 и 3, которые планируем вернуть в общую схему движения общественного транспорта до конца текущего года.