Обнинск

Для Обнинска закупят четыре новых автобуса

Дмитрий Ивьев
29.08, 15:30
0 261
В результате конкурса определен поставщик транспорта. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

Сейчас готовятся документы для подписания договора.

- Благодаря соглашению с министерством транспорта Калужской области, у нас появилась возможность закупить четыре новых больших автобуса, - пояснил Лежнин. - После поставки в город они выйдут, в том числе, на «старые» маршруты №2 и 3, которые планируем вернуть в общую схему движения общественного транспорта до конца текущего года.

