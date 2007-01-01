В Обнинске нашли опасные аттракционы для детей

Прокуратура провела проверку в одном из развлекательных центров города. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 28 августа.

Выяснилось, что аттракцион и игровой комплекс с горками и лабиринтом находятся в аварийном состоянии. На их боковых поверхностях обнаружены повреждения, которые могут привести к травмам у детей.

Прокуратура потребовала от руководства центра немедленно устранить все недостатки.

Виновные понесли дисциплинарное наказание. Аттракционы отремонтировали, и теперь они безопасны для детей.