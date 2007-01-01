+17...+18 °С
Обнинск
Обнинск

В Обнинск приехали будущие инженеры, конструкторы, учёные и изобретатели

Дмитрий Ивьев
28.08, 16:03
0 277
Там в четвертый раз проходит финал научно-технического конкурса «ИнтЭРА».

- Робот, который создал Емельян, может прополоть огород, переместить груз, открыть вентиль, - рассказал 28 августа об одном из проектов губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Три из девяти направлений конкурса проходят на площадке ИАТЭ НИЯУ МИФИ: спутникостроение, сухопутная робототехника и БПЛА.

Шапша пообщался с участниками и судьями.

- Обнинск укрепляет свои позиции как одного из ведущих образовательных центров, - подчеркнул глава области. - Прежде всего это связано с созданием мирового центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех». Большие планы по развитию беспилотных авиационных систем.

Новости по тегу
калужская область
