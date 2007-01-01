В Обнинск приехали будущие инженеры, конструкторы, учёные и изобретатели
Там в четвертый раз проходит финал научно-технического конкурса «ИнтЭРА».
- Робот, который создал Емельян, может прополоть огород, переместить груз, открыть вентиль, - рассказал 28 августа об одном из проектов губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Три из девяти направлений конкурса проходят на площадке ИАТЭ НИЯУ МИФИ: спутникостроение, сухопутная робототехника и БПЛА.
Шапша пообщался с участниками и судьями.
- Обнинск укрепляет свои позиции как одного из ведущих образовательных центров, - подчеркнул глава области. - Прежде всего это связано с созданием мирового центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех». Большие планы по развитию беспилотных авиационных систем.