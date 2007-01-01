+17...+18 °С
В Обнинске пенсионер получил условный срок за хранение взрывчатки в гараже

Дарья Джуманова
28.08, 15:04
Житель наукограда был осужден за хранение опасных веществ без специального разрешения.  Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 28 августа.

Мужчина хранил в своем гаражном боксе промышленно изготовленный бездымный порох. Это взрывчатое вещество, способное при определенных условиях сдетонировать и привести к трагическим последствиям, особенно в замкнутом пространстве.

Мужчина полностью признал свою вину в ходе судебного заседания. Учитывая это, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, но условно.

