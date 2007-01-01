+17...+18 °С
В Боровске восстанавливают проезжую часть на улице Высокой

28.08, 13:55
Ранее там все раскопали для монтажа водопроводных труб.

- Инициативная группа жильцов, понимая необходимость оперативного решения вопроса, взяла на себя часть расходов, - рассказали в четверг, 28 августа, в администрации города. - За свой счет они организовали доставку щебня и песка. Администрация города, в свою очередь, оперативно отреагировала на обращение жителей и предприняла меры для восстановления проезда. Сегодня были организованы работы спецтехники, которая выравнивает территорию, распределяя привезенные щебень и песок.

Чиновники обещают, что проезд в кратчайшие сроки будет восстановлен.

