В Обнинске нарисуют знаменитых ученых

Изображения Курчатова, Лейпунского и Циолковского появятся на фасадах и в арках домов номер 8, 20 и 34 по проспекту Маркса.

Ранее жители жаловались на уличных художников, которые постоянно оставляли граффити на стенах.

В четверг, 28 августа, администрация города опубликовала эскизы рисунков, объединённых темой науки: изображения на доме №8 будут посвящены Александру Ильичу Лейпунскому, на доме №20 - Игорю Васильевичу Курчатову, на доме №34 - Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Первым преобразится дом №20.

- Наносить рисунки в смешанном стиле, сочетающем реализм и современное искусство, будут профессиональные художники, участники арт-фестиваля «Город первых», - пояснили в администрации. - Они начинают творить уже в ближайшие дни.