Жителю Обнинска, угрожавшему полицейским пистолетом, вынесли приговор

Инцидент произошел днем в четверг, 10 апреля, на улице Поленова. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разъезжал во дворе многоквартирного дома на автомобиле «Ниссан». Жители вызвали на него полицию.

Когда сотрудники подошли к машине, мужчина вышел и достал пневматический пистолет. Он выстрелил, направил оружие на полицейских и двинулся в их сторону, угрожая убийством. Но прибывшие на подкрепление полицейские пресекли его действия.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.