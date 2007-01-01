Прокуратура Обнинска заставила энергетиков выполнить договор по подключению к электросетям

Прокуратура города по обращению местной жительницы провела проверку в сфере соблюдения законодательства электроэнергетики. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду, 26 августа.

В ходе проверки установлено, что между компанией и заявительницей существовал договор на технологическое присоединение к электрическим сетям. Однако сетевая организация нарушила условия контракта, не выполнив предусмотренные работы в установленный шестимесячный срок.

Для защиты прав гражданки надзорным ведомством было внесено представление руководителю сетевой компании. Требования прокуратуры были удовлетворены: в рамках рассмотрения представления мероприятия по технологическому присоединению были завершены, и объект заявительницы подключен к электросетям.