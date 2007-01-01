+14...+15 °С
В Обнинске подделали документы для приемки ремонта в сквере

27.08, 11:33
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя директора административно-управленческого персонала бюджетного учреждения Калужской области. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

- В 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по благоустройству одного из скверов Обнинска, подозреваемый, исполняя обязанности директора бюджетного учреждения, утвердил подложные акты о приёмке якобы выполненных работ на общую сумму свыше 74 миллионов рублей, которые впоследствии были перечислены подрядчику, - сообщили 27 августа в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Следователями проведен обыск, изъята документация.

