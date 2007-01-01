+14...+15 °С
Обнинск

В Обнинске женщине стало плохо в автобусе

Дмитрий Ивьев
27.08, 09:14
0 416
Об этом случае в среду, 27 августа, рассказали в «Обнинском городском транспорте».

Пожилой женщине стало нехорошо в автобусе, она попыталась сесть на свободное кресло, но из-за головокружения упала. Водитель остановил транспорт, вызвал скорую помощь и полицию.

Медики оказали первую помощь и на всякий случай забрали женщину в приемный покой – проверить не получены ли внутренние травмы.

- Инспекторы ГИБДД провели проверку – были опрошены очевидцы, отсмотрены записи с камер видеонаблюдения автобуса, - пояснили в «Обнинском городском транспорте». - Признаков нарушений в работе водителя нет, сама пострадавшая претензий к нему не имеет. ГИБДД вынесено решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

