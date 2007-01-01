Владелец ресторана в Обнинске дал взятку, чтобы скрыть нелегального мигранта

48-летний местный житель обвиняется в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 26 августа.

Как установило следствие, в июле 2025 года в принадлежащем мужчине ресторане проводилась проверка соблюдения миграционного законодательства. В ходе проверки было выявлено нарушение: на работе был незаконно трудоустроен иностранный гражданин. Чтобы избежать административной ответственности за это правонарушение, владелец заведения лично передал должностному лицу взятку в размере 20 тысяч рублей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.