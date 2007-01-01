В Обнинск привезли технику для укладки асфальта на проспекте Маркса
Сейчас там продолжается ремонт участка протяжённостью два километра от круга Маркса-Гагарина-Королёва до улицы Курчатова.
- Подрядчик заканчивает работы по корректировке люков колодцев, в ближайшее время приступит к укладке нижнего слоя асфальта, - рассказали во вторник, 26 августа, в администрации города. - Ремонт проводится благодаря муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения Калужской области».