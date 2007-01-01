+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинск привезли технику для укладки асфальта на проспекте Маркса
Обнинск

В Обнинск привезли технику для укладки асфальта на проспекте Маркса

Дмитрий Ивьев
26.08, 10:41
0 304
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сейчас там продолжается ремонт участка протяжённостью два километра от круга Маркса-Гагарина-Королёва до улицы Курчатова.

- Подрядчик заканчивает работы по корректировке люков колодцев, в ближайшее время приступит к укладке нижнего слоя асфальта, - рассказали во вторник, 26 августа, в администрации города. - Ремонт проводится благодаря муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения Калужской области».

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVRMXRRUlJCaENmOWZNaWN2eWJuVWc9PSIsInZhbHVlIjoiZGplOGRJSXVRYTByd0tOZFBBbkpGTldyK3hvT05WVlFtTjVxS3BTN2xBVjEvd2xyWGszaE50b01sSTFLREEwTDNZNUZobDZVL044UGJndm0zVDlrbFdpSjZ5UmhaRFZQQllWSDUyVlcrblNyL3ZFU3lxL2pVVEdOWmRjZU5vemtRLzZIKzRCT2x0ZHh3dlRrdWpLRytzcDRTeVludXdkUjZZN2d6NXZLM2c2ZkxWb0xramRkVUNiMnF1QWlTc2FnU1A1cEltWk8vRXdTV3A3RFRVOHdOVHc0VG04RzR6R3NXMmFlQmQ3WTFTZTVoVjFEVVV6ZTZMdnNVZDJCK3FoRm1POWI2QThZVzV0SEoxcDNLMkVpVnFqL0RLUGxmWkxnSDVCVXZuSzgxV2lmUCtVZ2E0ZURuaFd5SmxFMWpNRmMxdHB5dkdoWHB2em9kTGIwUW5PaS9ETWJuSUlzbGlQOGhSTmxEVzBzczgyUmEzUTk2eFptcndGSFZSQ0M5UVIzajlGcjZIbWhuclM2N0hHZTgwS2NLbHBQRTBSWm1IZm5lQk0yUENLeVFLMEMxWFV1TzBUckRkcjFsbXEvWXVCTCIsIm1hYyI6IjZjZjRjYjA3MWZhYThhMGI1MTNkMzVmNWQ0NDI1ZmQ3YWRiNzE0ODg3Njk5ZDJhNmUwNGYxNmMyNWViNmQ5ZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFhYnFENjdDSksxbjlkaUlLUlluWGc9PSIsInZhbHVlIjoieHlCWjEyMDhBM0tXZE1XcHM4OVhOMzVpY0ZuY3hSRWh3YUMvamtaYlFOUWh5RVpKVUtLbkhRWndoeEFDN05ZYVNDT3psaGRjVlhXZENhWUJuSW5QKy9sMmlJZUhpcDg4QTRwV3BQRDRjZHdITU1WZ3NhVXdaSVlvMGlMa1dHYkFXZjhCREF2YjFnU0Q3aVRzd0poQ2pmTEhJbWhvMDBxREllWEdTc3JpcUJaSmNNbXV5SURxcVpnSnhqQlY1UWFrNlRvTzdUYnREZklhbjQ0V3Qrd0JNbXY5d214eVc2WUxUbzc5eXlMY1FpaGpuSTExNXQ0TUFEZm9vaW1ndEtmZlhLeUpCa3huL2FDNWlnTTEyS1Q4dUxGTUFnYUlwbm9WOWRGN3UxM0lyVmkzamVORTYzdStsZDZuVHBUc1lJUlZid1A1U3hpb3pLdWpuQmh2V2oxT3EvcjVyR3pxN2RTWnZUYnIzL3h2RkN6T1VVL2svanpQdlVNcnJFSms3Q1VjRlhTNVJ3clNIV1JNQlJ4RFN5UTJ1TjUwejlCUHI5bk9rMnZ4OHVNcm03QTNBdWlKVmVJbGJIdFlsb216WG1QekNuSiszTXdKeFc0WWpNNzZkN21URDZmU1QwdE5mYWdTeUs3TEI5NVRnRFIrVS9XR2VoT3p3NTBHaTJMOTl4QVZ2elhSd0hmWFBHR3VKWEtKZEovZnQzWU5xZXVnZEtLOER4TFNmbFRxQmh3OU5zcStxQlEvUmRBYkxnQ3FCblBqSnh3clcyUjZkT3llQWhZdFRuZStOWFpnNWt3M3h0cTBSL1loK1pMV3k3ZFFoNFBESXVVd0tMd3QxRjN3blRvMyIsIm1hYyI6IjYyNTA0YmU5ZTVmODM5ZmUyYzdiNzVjZDg4N2UyNGVkZmM3YWIwM2FmMzViMDEzNjJiYWFkNThjNDNmN2Q0ZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+