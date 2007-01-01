+12...+13 °С
Обнинск

Укладка асфальта на проспекте Маркса в Обнинске начнется на этой неделе

Дарья Джуманова
26.08, 10:39
В понедельник, 25 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

Она потребовала объяснить ситуацию с дорожными работами, которые начались в начале августа и до сих пор не завершены.

- В начале августа содрали асфальт, до сих пор всё раскуроченное, торчат куски, вокруг люков срезанные острые края, как и переходы между содранным покрытием и нормальным, участок на Маркса — катастрофа, сейчас начнётся школа и будут адские пробки, я так понимаю, положили на асфальт по полной программе, когда восстановят дорожное покрытие? Ждем сентября, чтобы пробки были максимальные для жителей города?! – написала женщина.

- На этой неделе на пр. Маркса начнется укладка асфальта. Подрядчик планировал начать асфальтирование раньше, однако потребовалось больше времени для корректировки люков и колодцев коммуникаций. Как сообщил генеральный директор компании-подрядчика, сегодня на объект завозится техника, завтра начинается укладка асфальта. Подрядчик делает всё возможное, чтобы сократить сроки и завершить работу раньше запланированного окончания — конца сентября. Разметку нанесут после укладки асфальта, - ответили в городской администрации.

