Стало известно, когда начнут асфальтировать проспект Маркса в Обнинске
Обнинск

Стало известно, когда начнут асфальтировать проспект Маркса в Обнинске

Дмитрий Ивьев
25.08, 12:15
И.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин встретился с генеральным директором компании-подрядчика.

По итогам разговора Лежнин сообщил, что дорожникам понадобилось больше времени для корректировки люков и колодцев коммуникаций. Их на двухкилометровом участке 70 штук.

- Как сообщил генеральный директор компании-подрядчика, 26 августа на объект завозится техника, 27 августа начинается укладка асфальта, - подчеркнул чиновник.

дороги
