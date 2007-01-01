+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жители Обнинска жалуются на нестерпимый запах канализации
Новость дня Обнинск

Жители Обнинска жалуются на нестерпимый запах канализации

Чиновники утверждают, что запаха нет, коммунальные системы города работают исправно.
Владимир Андреев
24.08, 10:46
1 333
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 24 августа на странице губернатора жительница Обнинска написала о том, что вонь опять вернулась в Обнинск.

- Вторую ночь смрад до тошноты, - сообщила Ольга. - Я живу за «Плазой» на Гагарина, видимо с очистных на 51 микрорайоне. Когда жители Обнинска перестанут жить в «канализационном люке»?

Чиновники наукограда отметают претензии, заявив, что в Обнинске не пахнет канализацией.

- Специалисты выезжали на место, запаха нет, - ответили в администрации города. - КНС и очистные работают в штатном режиме.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InQzNFlvbW1JYjFtT2V2ZUFCclNhUUE9PSIsInZhbHVlIjoiejVTUUJLVmVNNzgvbTUxc2hrZDZ5Z0JGQjdMT1dNK0Z6TWFya29iOEM3cGllRXZNeUhOd1RrM0huckdUZHZrUE4yY09sbmdKcFF4eUtJbVl2M2k4L01VQXdRUjBHcnQxZXpwRVNxZTlUTjdmUGpRNTZRVFBlWmFHekpVTnNtVW5EOHRWaDI4elVSdFR3SVFIdUI2cXY0bmZqMG1mWWpCZjNGSVNNTmpWNks2cXJlZ2NBQXlzS01wRXB4UWFLSHh6WlRPb0p2T25WdnoyZUZ6NE1qekFUQ2VvRlN3bUpGQjEwNU1SVjFjVWtBQ0xxMmR5amRSZi94YVZUalFCL3plWm04bEV3TENqaUk1OEpOU0ZFZjI1SW9laTQrbm1YZC85YVdRV0p0SEc2aDRqeityNFVHamFLWWZsUC9sYjlGb2wyc0JITzlLQmE3czdLTUl5Q1Z5UFhPVmtPbGhscUdKVEpxNFJKMkl4MjQ1djNqQUJLRTdOVnh2U0htMHloTzhOUTlQTWZoMDJlMVduTCtGSjVTQVA1T3RIS05tT253bzJ0THNLWjd4dUJ3dXRVVHJkcnM1eGtxdzlCbzZJMkRoOCIsIm1hYyI6Ijc5NjdlNmNiOGMyYmZjM2IxNmE2NGU5ZTI3MTU5YmNmZDI0NGJhMDAzMDk5YzdjOGFiZTNiNDY1NWNiYjczYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdmaVRiTzQxQjF6ZXhuUDF0NzYwbkE9PSIsInZhbHVlIjoiaFdMbTJFcUE2WENsUFRVdzZjUlliL0cxNDdRNXpvMUtWZ2pCUHQyZk9TQ2J5L3pvL3JKZWNUSWF5bDZySWY0L3I4cVRYRU9Uc1V0N0k1OGZPc01Pa1EyMk1QNWp0Ky9oM21IRkdqcTJhSkJPaWlwc3loWW9Xd3Iya2xyU3pDRmRmc1lMTit5QVFJR3VpR3NUN2U3NWhkdk0rQWg1aWtSbkJaL3NVa1FUQnk1TFN1R2pXZm9YMjFKeVZPbkEzcHVzL2hKaExQRnhQU2x5SWNyQ1k1d3VTeElPOFM0d0VNVG1wekNxN0UxQ2UySVZCYnJscFBBRUNmb3VLUSs1NDB5Tkk0VWxjOWg3NEd1TjdETzI5Z1VudUo1c2tPVzFzbndJNUlnSkpnOWNrN0FGUXZoaUt5OW5jb1hOdlBIdmZibXFWY1FMNE9acHdPRUlrd3J2YitmcGJvMjdGUTZCR2NEZXNGRW0vZzk4UjZtcm1ZYTNBVXZvQ2tTNUV4SmZVU0ZYK2RKRnRFaDlNTTVaaFFLOXNaVHR6S3U2aEtwZnFnMTJTbHl3YUxkaEFLS3Jodjd2RStBckI2cjJSZWh6dFFLd29RRkVTdURSOHVEVElaZmg1UWp0NHdHamJNZ3d5TFdRR05pM0ROSUFrU3B3by9SZm9wV0JCK0N6Tnp3bGZ0OVJBRVJwWWJJRFcwMGl6VGhpa0lQeFRZSDBBQkVSb050cnVwN08yWlQwU2NNczVrNk1rVVdqL0hkdHFrRXRJM3lMUUJGR3N5K0gxK2l0N3JTOW1YaWNFQmNNcGNwRWcybjcxVUNsYjEyekM3L3h0SzVTaVlaM3hrdkVFVWx5c3FKaCIsIm1hYyI6ImFmZTAwOGZjYjAyNDZmZDE2NDk0ZTFkYTk1NTNhODRmNGRiOWI3YmYxMjc4YzNhMDQ1ZjViZmFjNWZhYzY0ODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+