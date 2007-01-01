Жители Обнинска жалуются на нестерпимый запах канализации

Чиновники утверждают, что запаха нет, коммунальные системы города работают исправно.

В воскресенье, 24 августа на странице губернатора жительница Обнинска написала о том, что вонь опять вернулась в Обнинск.

- Вторую ночь смрад до тошноты, - сообщила Ольга. - Я живу за «Плазой» на Гагарина, видимо с очистных на 51 микрорайоне. Когда жители Обнинска перестанут жить в «канализационном люке»?

Чиновники наукограда отметают претензии, заявив, что в Обнинске не пахнет канализацией.

- Специалисты выезжали на место, запаха нет, - ответили в администрации города. - КНС и очистные работают в штатном режиме.