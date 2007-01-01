+7...+8 °С
Обнинск

В Обнинске завершился финал чемпионата России по пляжному волейболу

Дарья Джуманова
23.08, 16:02
0 468
Финальные игры 12-го этапа национального чемпионата прошли в субботу, 23 августа. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Турнир традиционно посвящен памяти Василия Васильевича Ярзуткина, основателя одной из сильнейших школ пляжного волейбола в стране.

Состязание стало одним из самых ярких событий сезона. В нем приняли участие около 200 российских спортсменов, а также команды из Кубы и Бразилии.

Калужскую область достойно представили игроки ВК «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев. Они завоевали бронзовые медали турнира.

калужская область
