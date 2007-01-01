Обнинского водителя оштрафовали за опасную перевозку детей

В Обнинске возбудили административное дело против водителя, который перевозил детей с грубыми нарушениями правил безопасности.

Фото: УМВД России по Калужской области

В социальных сетях появились фотографии, где запечатлен мужчина за рулем автомобиля с двумя маленькими детьми на переднем сиденье — один ребенок сидел у него на коленях, второй рядом.

Как сообщили в региональном УМВД 22 августа, нарушителя быстро установили и пригласили для разбирательства. 30-летний житель Обнинска объяснил, что дети расплакались во время поездки, и он попытался их таким образом успокоить — супруга взяла на руки одного ребенка, а второго он посадил к себе на колени.

Полицейские привлекли мужчину к ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Ему назначили штраф и провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий, создающих угрозу для жизни детей.