В Обнинске начнется вакцинация против гриппа
Обнинск

В Обнинске начнется вакцинация против гриппа

В Обнинске с 26 августа начинается сезонная вакцинация против гриппа.
Ольга Володина
21.08, 17:26
С этого дня взрослые жители города могут сделать прививку в поликлиниках Клинической больницы № 8. Об этом 20 августа сообщила врач-эпидемиолог Марина Французова.

Перед вакцинацией обязателен осмотр терапевта.

·         В поликлинике №1 (ул. Курчатова, 41):

o    Осмотр: кабинет №423, с 08:00 до 14:00 (без записи). После 14:00 — осмотр у своего участкового терапевта.

o    Прививка: прививочный кабинет №417, с 08:00 до 18:00.

·         В поликлинике ЦПП (Центр профпатологии):

o    Осмотр: кабинет №101, с 08:00 до 14:00 (без записи).

o    Прививка: прививочный кабинет №114, с 08:00 до 15:00.

Для детей осмотр перед прививкой проводит участковый педиатр.

·         В Детской поликлинике (Главный корпус):

o    Прививка: кабинет №219, с 10:00 до 14:30.

·         В Детской поликлинике (Филиал №2):

o    Прививка: в прививочном кабинете, с 10:00 до 14:30.

С 1 сентября прививки будут делать непосредственно в детских садах и школах.

Для процедуры при себе желательно иметь паспорт, полис ОМС и амбулаторную карту. Если есть прививочный сертификат или санитарная книжка — их тоже нужно взять. Для вакцинации сотрудников предприятий будут работать выездные бригады.

