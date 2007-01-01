Полицейские Обнинска спасли юношу, который 15 часов простоял за окном 8 этажа

Напомним, 21 июля 24-летний молодой человек не спускался с карниза дома на улице Энгельса. Он провел там 15 часов.

В четверг, 21 августа, полиция раскрыла детали инцидента.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что мужчина в подавленном состоянии взял два ножа и чашку на общей кухне общежития и вылез на отлив окна. Соседи пытались уговорить его вернуться в квартиру, но он угрожал ножом и не реагировал на их призывы.

Сотрудники внутри здания пытались убедить молодого человека спуститься. Прибыли его родственники и священнослужитель, но мужчина оставался непреклонен.

Через некоторое время врио начальника ОМВД России по Обнинску Антон Матвеев, оперативники Иван Суворов и Алексей Мишин заметили, что юноша сильно ослабел и поранен своими же ножами. Они решили затащить его внутрь. Пока коллеги отвлекали его разговорами, Иван Суворов схватил его за руку и втянул в помещение. Совместными усилиями полицейские и спасатели сняли юношу с окна и забрали ножи.

Пострадавшего передали медикам для оказания помощи.