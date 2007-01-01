Конфликт на лестничной клетке закончился судом для жителя Обнинска
53-летнего мужчину признали виновным по уголовной статье «Угроза убийством». Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 21 августа.
Конфликт произошел в августе 2025 года на лестничной площадке одного из жилых домов города. Обнинец, находясь там вместе с 63-летней соседкой, вступил с ней в словесную перепалку. В ходе ссоры мужчина, имея при себе складной нож, начал угрожать женщине.
Суд назначил ему 200 часов обязательных работ.