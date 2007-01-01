+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Конфликт на лестничной клетке закончился судом для жителя Обнинска
Обнинск

Конфликт на лестничной клетке закончился судом для жителя Обнинска

Дарья Джуманова
21.08, 13:13
0 894
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

53-летнего мужчину признали виновным по уголовной статье «Угроза убийством». Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 21 августа.

Конфликт произошел в августе 2025 года на лестничной площадке одного из жилых домов города. Обнинец, находясь там вместе с 63-летней соседкой, вступил с ней в словесную перепалку. В ходе ссоры мужчина, имея при себе складной нож, начал угрожать женщине.

Суд назначил ему 200 часов обязательных работ.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpEM3FQVWJ6cTFTU3NNVUtia3F2clE9PSIsInZhbHVlIjoiWkFjL3RsSFJtZ2Z4anB2N1NObkYxUGFZMEs4NE1obXVHL01uK1lSSGZrcGZjaGFjeHI2TXY3R00zeW53eUdKRFBGSGdkLy9LcDNrYktZNzNZVHdrVDlxZ3dOdlpKSUVkckgyR1h3UWV4MCtNUW5NYkJYQnNZUmc1M0VxRkNldFVETlFRRFpTMHVhOG82TVhrNU5ZeDN5SWd0SEg0ZWxGcUZyeE5MYnFodkJVM3JNTVVoQXR2T2oyWi9DMGt6RjBGR1pibXJsNDRVZGVNSzRLZW5oWjNSNHZDZS9odjRqbnVvSmVWVDM0V2RKQVErLzc1YkpZNG14SEkwYXR1dXhjUk1LaEhSM2F6NTFERHc4Vjd1eEllcnBWYjBzTERhM2g3c3U2YjVpa1NycDdFQXYvT0ZlRzZ5cVh5SFlLdHp6dWhmd3dKaHdoYmFVVnJhMG9USkV6OCtlMU9Bc0hpbjBaTjVIVStKS08zeCtCMGVwOVZ2aGNUUnQva3hJbzVzSDJNRE5vV203NmxzcGI3RW9nU2JlR3NObitwdEJCV0hhdGUvd3Y3bWl4UVl4clhzcTYwNG9ERDZZQkc0R3dJWVRHbCIsIm1hYyI6IjMwODE4ZDU5OTljNzFhYzdmY2NlMjY3NjJjY2M2ZmI4OTRiNzQ2YzcxYzAwNjAzZjBhYjkxYTdkOTYyZTE3M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImgxbFBrMjltNWFBVVVJWitFaVNwaFE9PSIsInZhbHVlIjoidHkxM3o1bmpBOU52am5DT2NWdmg1ZVM4WWhuWmdRY3Y5VkUxQ0ZQTUI0akYzOUxWYnBDdUdOYzZ0NTRhZm0zNldmNGxzZ1F4dTI1S3FnajlqU0xMN3AwalJwSzhDZUxvc1Ryd3UzTmtTeVI2S0R3V3NxRnJaRkM3RFNrSXc0L2ZnRHlaZEdHUm5yV2VsY29hcHNpWTlWWEdHR3JMUklRZzJRN29FUS9GekE4YVFjQm1QWXJkMGR4VS9IaTZCNEVQdkI4TDM0LzR6YS9FTHR3K2lHM1ZEMXhyWm95cmQ3M2RsRWJkOE0vOS9DOXBTcmZJaVBCTjRtTVh3bjZZamNoMHYwd2VlZGhWb1ZiQ1FxR3o0djR5WlRSZ1p0Vmd3VkRscjRHSW9ZL0h1a0ZCWnNmTFVXT3h1NmVkYlAvelBYUXUxdW9MdHpZMTJDSlZ5THhaaDk4Z3c2SjhDaU9Zd0tYb0RQT1Yzb3FLcml4bCtiS2FGS2R5c1ExdWpwTittRHNwQjFqWEVreTZKY0ppQUxBN2Q1RXdGcEdPT2EyMUw2TUNiTmNGQ2xvUENaS3FuTy9UU1FTL3NUWGxoZmJ4a0I2RjRPRGRsUy9RWStpMWhDUitKRk8zZkdWb2UyUXlhSEo4Um9yQ3NDaE5SbENrZGdKV3JTV3AyYThGMys4UThpUGxHU2JZUkFVWVR6M2lBY0EvOTFPMDZGZ3NiVXUzOHhqWXlKVmFpZFJPTjhXakY2ay9PQ2Zhd0phc3A0cVU4WTJSR2FxL1FFV25HVkdUMkZyN3NiVW5PalY4THJWMEJJdGJLanEzOFM0aGppcStnNzFqdEE1YmdMODVTbjBadXdOSSIsIm1hYyI6IjI2MGIyOWE1YzBhMDAyNTk0NDk1NTg2YzEwYTljZjYwNGQ4NzhjNDMwMDljZGJmMzU5ZGQ2YzYyOTNmNTJlYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+