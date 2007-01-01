Калужский пловец победил на первенстве мира в Румынии

В Румынии стартовало шестидневное первенство мира по плаванию, в котором участвуют почти 900 сильнейших юных пловцов из более чем 120 стран.

Фото: Министерство спорта Калужской области

Российские спортсмены, включая калужанина, выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе.

20 августа Министерство спорта Калужской области сообщило о победе нашего земляка. В первый соревновательный день семнадцатилетний Григорий Вековищев из обнинской спортивной школы «Олимп» стал первым в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем.

Спортсмен показал результат 3 минуты 46,64 секунды. На протяжении всей дистанции Вековищев уверенно лидировал, опережая своих соперников почти на корпус. Тренер чемпиона - Андрей Козырев.