В Обнинске поймали подростков, которые пытались поджечь частный дом

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа в наукограде хотели сжечь здание местного еврейского культурного центра.

В среду, 20 августа, Следственный комитет региона раскрыл подробности этого дела.

Двое подростков 15 и 16 лет разбили окна в частном доме на улице Графской в Обнинске и бросили бутылки с горючим. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей. В доме никого не было. Преступление спланировали заранее: москвич и житель Брянской области подружились в соцсетях.

Сотрудники ФСБ и УМВД России по Калужской области нашли и задержали подозреваемых. В их домах провели обыски и изъяли одежду, телефоны, карту Обнинска и другие предметы.

Перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».