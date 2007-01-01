Завершающий этап чемпионата России по пляжному волейболу стартовал в Обнинске
В среду, 20 августа, дан старт двенадцатому, заключительному этапу чемпионата России по пляжному волейболу. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
Первый российский наукоград впервые принимает у себя турнир такого уровня, который определит участников финальной части сезона в Анапе.
Соревнования продлятся четыре дня, с 20 по 23 августа, собрав лучших спортсменов страны. Честь Калужской области на домашнем песке будут защищать игроки команды ВК «Обнинск».
Турнир в Обнинске имеет особую значимость – он посвящен памяти Василия Ярзуткина. В первый день соревнований воспитанники и действующие спортсмены местной школы пляжного волейбола собрались вместе, чтобы почтить его память.
Расписание матчей:
- 21-22 августа: групповой этап и начало плей-офф с 9:00 до 20:00.
- 23 августа: финальные игры с 12:00 до 16:00.
Вход на все игры свободный.