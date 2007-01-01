Боровский художник создал новый арт-объект в Митяеве

Боровский стрит-арт художник Postoronny продолжает преображать городское пространство.

Фото: страница Postoronny в ВК

Его новой работой стал арт-объект на вагончике в Митяеве, расположенном за местным Домом культуры. Художник выбрал для росписи поверхность размером 6 на 2,5 метра.

Работа под названием «Game over» отсылает к советской игре «Электроника ИМ-02», известной как «Ну, погоди!» или «Волк ловит яйца». Сотрудники Боровского РИЦ прокомментировали появление нового арт-объекта в своем акаунте:

- Postoronny филигранно перенёс пиксельную графику на вагончик, вызывая волну ностальгии и улыбок. Согласитесь, такие работы оживляют наш район и делают его по-настоящему уникальным.

Ранее созданные художником объекты можно увидеть на нашем сайте.