Обнинск

Гиревики из Калужской области взяли четыре награды на спартакиаде в Абакане

Калужские гиревики успешно выступили в финале VI летней Спартакиады молодёжи России, который проходил в Абакане.
Ольга Володина
20.08, 12:02
Фото: Министерство спорта Калужской области
Об этом сообщили в Минспорта Калужской области 20 августа. Соревнования собрали около 100 спортсменов из 21 региона страны, состязавшихся в толчке среди юниоров и рывке среди юниорок.

Команда Калужской области заняла второе место в общекомандном зачёте. Золотые медали завоевали Леонид Чирков в весовой категории свыше 95 кг и Максим Остриков в категории до 78 кг. Бронзовыми призёрами стали Александра Барбакова и Фахриддин Хамидов. Елизавета Билибина также показала достойный результат, заняв шестое место.

Спортсменов из жуковской школы олимпийского резерва «Маршал» готовили тренеры Ирина Пянко и Наталья Барбакова.

