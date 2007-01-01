Гиревики из Калужской области взяли четыре награды на спартакиаде в Абакане

Калужские гиревики успешно выступили в финале VI летней Спартакиады молодёжи России, который проходил в Абакане.

Фото: Министерство спорта Калужской области

Об этом сообщили в Минспорта Калужской области 20 августа. Соревнования собрали около 100 спортсменов из 21 региона страны, состязавшихся в толчке среди юниоров и рывке среди юниорок.

Команда Калужской области заняла второе место в общекомандном зачёте. Золотые медали завоевали Леонид Чирков в весовой категории свыше 95 кг и Максим Остриков в категории до 78 кг. Бронзовыми призёрами стали Александра Барбакова и Фахриддин Хамидов. Елизавета Билибина также показала достойный результат, заняв шестое место.

Спортсменов из жуковской школы олимпийского резерва «Маршал» готовили тренеры Ирина Пянко и Наталья Барбакова.