Дерево славы в Малоярославце пополнилось новыми именами

В Малоярославце состоялась торжественная церемония занесения имён на местную доску почёта — «Дерево славы».

Фото: ТГ-канал Вячеслава Парфёнова

Об этом сообщил глава администрации района Вячеслав Парфёнов 19 августа.

Необычная композиция с символическим Котом учёным в центре была установлена ещё в 2017 году и регулярно пополняется новыми фотографиями.

В этом году на доску почёта внесли тех, кто проявил себя в течение 2024-2025 учебного года: достиг высоких результатов в профессиональной деятельности, отличился в учёбе и активно участвовал в жизни района. Все они получили дипломы и благодарственные письма от главы района.

- Для многих Дерево славы, несомненно, станет стимулом для новых успехов, - отметил Вячеслав Парфёнов. Проект продолжает объединять лучших представителей образования и социальных партнёров, внёсших значительный вклад в развитие района.