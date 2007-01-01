+20...+21 °С
Дерево славы в Малоярославце пополнилось новыми именами

В Малоярославце состоялась торжественная церемония занесения имён на местную доску почёта — «Дерево славы».
Ольга Володина
20.08, 10:04
Фото: ТГ-канал Вячеслава Парфёнова
Об этом сообщил глава администрации района Вячеслав Парфёнов 19 августа.

Необычная композиция с символическим Котом учёным в центре была установлена ещё в 2017 году и регулярно пополняется новыми фотографиями.

В этом году на доску почёта внесли тех, кто проявил себя в течение 2024-2025 учебного года: достиг высоких результатов в профессиональной деятельности, отличился в учёбе и активно участвовал в жизни района. Все они получили дипломы и благодарственные письма от главы района.

- Для многих Дерево славы, несомненно, станет стимулом для новых успехов, - отметил Вячеслав Парфёнов. Проект продолжает объединять лучших представителей образования и социальных партнёров, внёсших значительный вклад в развитие района.

