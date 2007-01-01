Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на подростка-хулигана из Обнинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с буйным поведением подростка в наукограде. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 19 августа.

Молодой человек по имени Мансур, по данным соцсетей, терроризирует посетителей одного из торговых центров города.

На данный момент уже проводится процессуальная проверка по факту происшествий. Действия молодого человека предварительно квалифицируются по статье «Хулиганство».

Бастрыкин дал прямое поручение исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СКР Константину Василевичу возбудить уголовное дело и лично представить доклад о ходе расследования.