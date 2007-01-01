+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на подростка-хулигана из Обнинска
Новость дня Обнинск

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на подростка-хулигана из Обнинска

Дарья Джуманова
19.08, 14:14
1 1219
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с буйным поведением подростка в наукограде. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 19 августа.

Молодой человек по имени Мансур, по данным соцсетей, терроризирует посетителей одного из торговых центров города.

На данный момент уже проводится процессуальная проверка по факту происшествий. Действия молодого человека предварительно квалифицируются по статье «Хулиганство».

Бастрыкин дал прямое поручение исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СКР Константину Василевичу возбудить уголовное дело и лично представить доклад о ходе расследования.

Лента настроения
8 оценили
87%
0%
0%
0%
0%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkI3RWxPK0VqYnlEZjFhS2NNQW52cUE9PSIsInZhbHVlIjoiV29LRW5YbzdYRDg0RHR6ODNLelNFNGY2WHNoYkZham9tWTFRY1JTZit0aFlxZGpaOFRsM0dHNkgwN0FTTElTM0YydXFFZ0g1Znd4cldCRXI1RXFvNkVIUGpUU3ptVE5kRGNRa1BGbVE5RXQ0YTB5Z2I2V1g1MGJ6ZmN6WkNDZDI2SzNCZHBmTnpyL3BLd0ROazJlSUlzSWdsbGlJNTZjdmlFQ2JORkE2a2RUbzU3bDNEUmsxN0RrbWtrS1RmZDE4b2ZxTDB6TmIrbFVDUC9JcmgzNkQxeWE0ZGplVXZHWWVnUENMV1B5OXdZTWFiT0FxdHllY29EYTdDekVTVk9PMW9HaCttM1NTUFZEN1drV2JqanQ0TURaVVh4RVBDdm9ycDBiRThuY0FMVkdyc2s0Z1hnRFdYZWY0Y29EOEdCT3BzUU0rM3g5MlJKNmk2VFhwUEc5OTAyaGs1NHpPQkZ5a0NkajZyTTlNdVdCZlNHYzZXUW84TytNVlZoV0QyQmJEemorOE9kOXZ1N3dFOFp6ZnJ4d242a0RFR1JPRHlEa1pSQTVBakNqWG1WQ2N3bWRONmdUMUIzaWExdSs0alAzRyIsIm1hYyI6ImU3MzIwMjRmZDk2MDQ2YmFiZDZmOTM0MTRkYWUzODA0ODIxYmNmZGQzYThkOWI4NjBlZjRhOWYzZmUxODI5YmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJjaUhITkx5T1Q4aUZXWk9mdm5rL3c9PSIsInZhbHVlIjoidFU2dkxNVE5wMTVEMCtNdHhRQ0t0OHorWmVONDJ6L2ExRHBIRVdlbjBpM1B5bUNJRGo2U21GRGNxMlBYWWFqWWgzR0doUXd3YXdISFVkTG45WGlmeVZQaDAyRENqNFNWSlJ2Y2JjaUVjYk14OUYxWisxSmJHWUlINm8xdFp5ZGoxaWNhcGFwZWl0VmM2Y0l4dzZGUHBoVm9ObExMNW5heDQyS0Y5aHdrbERobS9WSGQ3VEVjUW5qakhQc092dFJJVEdqKys1YWIvT05RVjBZak12S0VUeFhmY2JjTkYvK3o3UU12N0hvcy92Q0R5eTVnQXA4WWlFdjl1WTduUVd4SENzS3pKNmZ3dzJXc3B3eFVKdzRiUVg4U2lkMUVReVlKN2Jub1ppUGVic0Rpd3owRHJIdnpSUis3STFsblhrZGgzTTg4SFNiYm0ramQyOFh2dTR0ZytJN2c5RTllSkc3R0VVSUd3d3NLcnJkSlRYMU1EOTNGdCtLaUxzTjEvNXlleGYrWm5vOENOcGM5V2QzbDVwelcvN1BRM0ZvSXp0d3paczhBWGQ5L0xFZzRoVjJxQ1RrLzhBNzE1SUI0dWxhK3A0MEZNbEEyNmd6YjNOWGtFSS9aaEdLQVZGeHdmMkhOQ3p5YlQzZGljM3VYOXZCVG5NcHNDazhDSUNZMlhDdVQ4VkVJRGFZU0tSRklaNkZqeXVVdjdJSUlOVndnS3lkb2VFdlBMYkkwcXV6S2RoZUFiZXQ3Lzd6YXB5L1FsTVdFY1h4Sm82WmtmT0RUZU1wdzlwaUN1anl5RWk4OVBGTU5BbGFGeTAxSElGYlNVQlBMR3E2c3lUNThmUWE5UEExaiIsIm1hYyI6ImVjYjY5MWI5YzRlYTc5ZWE2OTE1ODFlNTI5ODRlYzhjM2NlNDIxNzQzZDcwNDg5ODIzMzMzNjQ3ZjUzMWVhMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+