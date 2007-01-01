Обнинскую аферистку поймали на организации фиктивных браков

Сотрудники УФСБ по Калужской области раскрыли преступную группу, занимавшуюся организацией незаконной миграции.

Как сообщили 19 августа в ведомстве, жительница Обнинска помогала иностранцам нелегально оставаться в России, оформляя фиктивные браки с россиянами.

Женщина входила в организованную группу и получала деньги за свои услуги. Установлено, что она организовала как минимум четыре таких брака. Это позволяло иностранным гражданам незаконно находиться на территории страны.

Сейчас по факту ее деятельности возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы. Правоохранители продолжают расследование.