+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Полиция Обнинска провела массовые проверки граждан
Обнинск

Полиция Обнинска провела массовые проверки граждан

В Обнинске полиция провела масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства.
Ольга Володина
18.08, 09:37
0 470
Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщили 18 августа в пресс-службе УМВД по Калужской области, в рейдах участвовали сотрудники патрульно-постовой службы и народные дружинники.

В ходе операции задержали 110 человек для проверки на причастность к правонарушениям. Выявили 47 нарушений миграционного законодательства: 42 случая несоблюдения правил въезда или пребывания в стране и 5 фактов незаконной трудовой деятельности.

Подобные профилактические мероприятия будут продолжены, чтобы поддерживать порядок в регионе.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InN5eDV1RGVWRHhVMXh2R3FxajN1OVE9PSIsInZhbHVlIjoiTVF0WmFMeW5sYi9vZElOTUFsZmlhakg0NStZR1NTZUY0aWpWWUgzbU1yWmp6STE4T3MxSzRxL3E0YklJeHlvbUdCU3VxbkJMY2c3YmUyckFJRllicWE4NVBhbW1DZmpFUlo0MkdkRkJrNE85aGI4Zzd1dkMrbmFiUi9SY0dnRTNEVWRxNEVmR0FqM0VYdnI2QVhBMzJ1N050enNsWmQ4OEdabnJldmlyRVl4M2pyeFFXSFRRQ3RaTHVGc3JGclIvQ29BUmt4dWZPZ2dwa3k5b1Z3TkRkLzBpZkx0M1ZXWGN5RHJRTjh6a3ZocG0vYktxcUwwTnROT2xuKzNOcGozWXRPb2ZaejJyNjh2R25oQS9wNzdOVUl0WTl3alEvR2xjMkk4c1Y2ZE9PdjVMVGhTN2t3OCsxOURiWmVjYlVoVVFGMCtBcU5XdUV6YzJpbU9YNHkvaXBwWWFLd05CUDh3UWVYRlJuRDVMNUtOTXhWNXEvdlNBbGJJektNNGpDc253U0VobEFZMEliNTMwenhjSDJTNk5HYk96OVFVM3A5djIwTEphOEpnS0tKek8yZnBFcHFTZWZjMjVGbWtoR2pOYSIsIm1hYyI6ImFkNDhlMzE5YTE3NzgzMDk4Njg1MDMyOWQzNmRmODE5MTA4MmIxYzYwZmI4ZmQyOGM1MTc0OGEyMTk4NTUxM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImI5NlMzVVlhcmhEN1NvM2liWlNUOEE9PSIsInZhbHVlIjoidGRTdytJcEFuZ0xxSVNmYjNpT3R6a1lYYjBpTFpiSk9kUzZ6dUEvL3pieGptZ3JOZ240akdXMi9BWGdmZjN2STZ3REdjc3JqYkdaYitBQmdrNXVkR3l5eTNtbzdCLzZZQ1FFRDhqaW9YZFRYbGdIUTY2dmRzWXNOMDM4c24vTUcwaEg5dElPM0pIL3cxYVZ2UThrWmw2RVNGc2k2TUQrTGpJb3Y1bjdteExZZXhoc0gveEx6bDNzZnYwNDdNRm5sSjhCWmVXQitWTnRyUUN0bEhLVVdNaXhCTkNvdlBRR0RwZmljYS9DSGMrZ3BmNmhjeXVxUk52dHBVODVHSTNPd2RxS3lMK2xqMkZDTjFlU2VoQlk0N3I3SVZZckd1dkdZb0FXZzA4bTNKSGpZcUEwTHIyZll6cElWNmY0c1pSbzUwT3NSR043bm1YTkVsYktWdjlicDVUVE5rc0xlbi9UdS9JeU1NNGxoN245SnhCUWNhWVdUeldMVGdja3NJTUo2dXdLVUpYSThpWDVvNzBwUTRYcjNGNmZ0c1NuRWdXbDl0V29RVTdaNm1jVFYxNXZ5c3R0aE1Jd3NqU2F6OW0wcjljQ1pRVC9PNTkyUHNLanlZNmtaUkVLczNMdS9IaTNpR2pCcmhTMlIzM0ZacUh4TlQ4bCtQbFFhbWNmVGxTV3BnK2ZDWFRUeHZOTHZ3U0tHcU5QT3Q2am9XbjVVd3JZSXZQSXcreFBnSUVvNjhaZC9wTXFGc0ptdzJ5ZUVabi9CZTVMTkUrcUZ5djdHV0xNZStwN0RxOWRaWWU3STY3QWpLTzNNSTZRZEZFNThhbU04bzk3UTV4RlZNSk1VYzBwdSIsIm1hYyI6IjY5N2M4ZmU0YmY4OWMxNDQ2ODIxZDI3ZmM1YWY3MmIxMjU1YTdkY2NhNmUyMzc3ODJmYjc0NjM2YjM0ZjI3OWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+