Полиция Обнинска провела массовые проверки граждан

В Обнинске полиция провела масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области

Как сообщили 18 августа в пресс-службе УМВД по Калужской области, в рейдах участвовали сотрудники патрульно-постовой службы и народные дружинники.

В ходе операции задержали 110 человек для проверки на причастность к правонарушениям. Выявили 47 нарушений миграционного законодательства: 42 случая несоблюдения правил въезда или пребывания в стране и 5 фактов незаконной трудовой деятельности.

Подобные профилактические мероприятия будут продолжены, чтобы поддерживать порядок в регионе.