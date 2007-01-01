Семья Войтовых из Калуги отправится на всероссийский фестиваль ГТО
Семья Войтовых из наукограда будет защищать честь Калужской области на всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу, 15 августа.
Соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Войтовы получили право участвовать, выиграв отборочные региональные испытания ГТО.
Состав команды:
- Инна Войтова – призер Калужского космического марафона, триатлона и гонок на горном велосипеде.
- Александр Войтов – кандидат в мастера спорта по кросс-кантри ралли, призер соревнований по мотокроссу, маунтинбайку и триатлону.
- Милана Войтова (старшая дочь) – КМС по художественной гимнастике, призер в беге и триатлоне.
- Марк Войтов – победитель «Обнинского Атомного марафона-2023», призер областных соревнований по бегу, имеет III юношеский разряд на дистанции 5000 м.
- Мирабель Войтова – победительница забега в Серпухове, занимается легкой атлетикой.
- Валентина Ивановна (бабушка) – бывшая пловчиха, присоединилась к команде в 2022 году и помогла ей одержать победу.
В этом году в фестивале примут участие 55 семейных команд (по 4 человека в каждой) в возрасте от 8 до 69 лет. Участникам предстоит продемонстрировать физическую подготовку, выносливость и семейную сплоченность.