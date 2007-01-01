+18...+19 °С
Обнинск

Уличная находка в Обнинске обернулась уголовным делом москвичу

Дарья Джуманова
15.08, 16:07
0 830
55-летнего жителя Москвы обвиняют в краже с банковского счета. Об этом сообщили в прокуратуре региона в пятницу, 15 августа.

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемый, находясь в Обнинске, нашел на улице банковскую карту и использовал ее для оплаты покупок в магазине. В результате с карты потерпевшего было похищено 23 тысячи рублей.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

