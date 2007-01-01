+21...+22 °С
Обнинск

Врачи Клинической больницы № 8 в Обнинске спасли маму и малыша при сложных родах

15.08, 13:58
В роддом поступила беременная женщина с серьезным осложнением — крупной миомой, которая могла сделать естественные роды невозможными и угрожала здоровью обоих. Об этой историю в четверг, 14 августа, рассказали в больнице.

Однако благодаря профессионализму и слаженной работе врачей ситуация завершилась благополучно.

Команда специалистов провела ювелирную подготовку: сначала удали миому, а затем выполнили кесарево сечение. Операция прошла успешно — на свет появился здоровый малыш, а мама чувствует себя хорошо.

