Жителя Обнинска арестовали за погром в ночном баре

В Калужской области задержали 52-летнего жителя Обнинска, который устроил погром в ночном заведении.

Фото: УМВД России по Калужской области

Мужчина, ранее неоднократно судимый, в пьяном виде ломал мебель, оскорблял посетителей и избил двух сотрудников бара. После этого он скрылся с места происшествия.

Оперативникам УМВД и ФСБ понадобилось время, чтобы вычислить дебошира. Его личность установили в ходе спецоперации. Сейчас мужчину заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, включая возможные мотивы нападения.