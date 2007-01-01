В Калужской области задержали привокзальную воровку

14 августа пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о раскрытии кражи.

В Малоярославце местная жительница похитила у мужчины 10 тысяч рублей и золотое кольцо стоимостью 81 тысячу рублей во время знакомства на привокзальной площади.

Потерпевший рассказал, что незнакомка предложила пообщаться, а после внезапно ушла. Именно тогда он обнаружил пропажу. Полицейские оперативно установили личность подозреваемой — 41-летнюю ранее судимую местную жительницу.

Украденное кольцо изъяли и вернули владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.