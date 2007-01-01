Малоярославецкий районный суд Калужской области принял решение о двухмесячном аресте 22-летнего гражданина Камеруна.

Об этом сообщили 12 августа в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области. Молодой человек, обучающийся на втором курсе московского вуза и зарегистрированный в подмосковном Пушкино, подозревается в мошенничестве на крупную сумму.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в июле 2025 года подозреваемый обманом убедил потерпевшего перевести ему 555 тысяч рублей. Преступник действовал по телефону, представляясь сотрудником правоохранительных органов и утверждая, что деньги нужно «спасти от мошенников» и «из-за подозрений в связях с ВСУ».

Рассмотрев материалы дела и выслушав стороны, суд счел необходимым избрать строгую меру пресечения. Адвокаты подозреваемого не стали обжаловать решение, которое уже вступило в законную силу.