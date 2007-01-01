+19...+20 °С
Обнинск

СК проверит ход расследования по долгострою в Обнинске

12 августа информационный центр Следственного комитета России сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин распорядился повторно заслушать доклад о ходе уголовного дела, связанного с нарушением прав участников жилищного товарищества в Обнинске.
Ольга Володина
13.08, 08:14
Речь идёт о ситуации, когда дольщики с 2004 года не могут получить обещанные квартиры из-за банкротства застройщика. Несмотря на то, что дом уже более десяти лет числится в реестре проблемных объектов, пострадавшие так и не добились восстановления своих прав.

Ранее в СК поступило обращение о продолжающихся нарушениях в отношении покупателей жилья на территории Медгородка. Информация об этом широко обсуждалась в интернете, а Бастрыкин уже давал поручение разобраться в ситуации. Теперь он потребовал от руководителя следственного управления по Калужской области Марка Харламова предоставить свежие данные о расследовании.

Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства. Это означает, что дело находится на особом контроле, и его рассмотрение может ускориться.

