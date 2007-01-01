+17...+18 °С
Обнинск

Калужские добровольцы отправились с гуманитарной миссией в Курск

12 августа глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил о поездке калужских добровольцев в Курск.
Ольга Володина
12.08, 13:27
Фото: Вячеслав Лежнин
В составе сводной группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) они участвуют в работе объединенного гуманитарного штаба.

Ежедневно волонтеры занимаются разгрузкой, сортировкой и формированием гуманитарных наборов для пострадавших жителей Курской области.

- Для меня важно помогать людям в трудную минуту, - говорит командир студенческого спасательного отряда КРО ВСКС Даниил Андропов. - В этой гуманитарной миссии я надеюсь набраться еще больше опыта. Работа в Курске отличается от остальных: здесь акцент на помощь и поддержку людям, которые попали в трудную ситуацию. Видеть, как помощь отправляется людям, которым она действительно нужна это особенное чувство.

Работа продолжается с утра до вечера, но, несмотря на усталость, добровольцы полны решимости помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Фото: Вячеслав Лежнин
Фото: Вячеслав Лежнин

