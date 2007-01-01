В Обнинске продолжается ремонт школы №10
И.о. главы администрации Вячеслав Лежнин сообщил 12 августа, что в пищеблоке и обеденном зале завершаются ремонтные работы и установка нового оборудования.
Параллельно идет благоустройство крыльца.
Со следующей недели планируется приступить к оформлению рекреаций. На стенах появятся портреты выдающихся ученых и деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие науки и становление Обнинска. Среди них — Пафнутий Чебышев, Рудольф Алексахин и Нина Антоненко. Это важно, чтобы ученики школы знали историю своей страны и родного города.