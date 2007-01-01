Обнинск в третий раз примет этап Чемпионата России по пляжному волейболу

С 21 по 23 августа наукоград вновь станет центром пляжного волейбола. Об этом сообщили в администрации города 11 августа.

Уже на этой неделе на площади по проспекту Маркса начнётся монтаж стадиона на 1600 мест.

В турнире примут участие сильнейшие российские и зарубежные команды. Расписание игр:

21 и 22 августа — матчи с 9:00 до 20:00,

23 августа — финальные игры с 10:00 до 18:00.

Вход на все матчи свободный, так что любители волейбола смогут поболеть за спортсменов бесплатно.