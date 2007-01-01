Калужский пловец установил рекорд на Чемпионате мира

Заслуженный мастер спорта Михаил Вековищев 8 августа завоевал золотую медаль на XXII Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Фото: СШОР «Олимп»

Об этом сообщили 11 августа в школе олимпийского резерва «Олимп».

В категории Masters (25-29 лет) калужский спортсмен показал выдающийся результат на дистанции 100 метров вольным стилем - 49,56 секунды, установив новый рекорд соревнований. Михаил выступает в составе нейтральной команды SwimLife, представляя Россию на престижном турнире, где собрались около 6000 атлетов из 100 стран.

Спортсмен продолжит борьбу за медали - впереди заплыв на 100 метров баттерфляем. Подготовкой чемпиона занимается тренер Андрей Козырев из школы олимпийского резерва «Олимп».