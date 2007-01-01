В Калужской области останутся без газа десятки населенных пунктов

Жителям Жуковского района Калужской области следует подготовиться к продолжительному отключению газоснабжения.

В администрации Жуковского района сообщили о том, что с 9:00 12 августа до 17:30 14 августа газ полностью перекроют на территории нескольких населённых пунктов из-за аварийно-восстановительных работ на магистральных сетях.

Подробный перечень населённых пунктов: Зона отключения ГРС «Протвино»: д. Ершово, г. Кременки (вся территория), д. Новосёлки, Садовое некоммерческое товарищество «Павловка», д. Потесниково, мкр. Родники (г. Кременки), с. Троицкое.

Зона отключения ГРС «Высокиничи»: с. Оболенское, с. Высокиничи (административный центр), д. Александровка, с. Ильинское, д. Стрелковка, д. Нижняя Вязовня, д. Никоново, Территория санатория «Восход, «д. Верхняя Вязовня, д. Новая Слобода, с. Бор, д. Караулово.

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» предупреждают: во избежание аварийных ситуаций необходимо вручную перекрыть все газовые вентили в домах. Особое внимание следует уделить пожилым родственникам и социальным учреждениям в перечисленных населённых пунктах.