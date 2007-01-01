Обнинск открыл День физкультурника массовым забегом

В Обнинске состоялось празднование Дня физкультурника, которое началось с традиционного легкоатлетического пробега «Дорога добра».

Фото: Вячеслав Лежнин

Участники разных возрастов преодолели дистанцию в 3 километра, используя различные средства передвижения - от бега до велосипедов и самокатов.

Глава администрации города Вячеслав Лежнин поздравил жителей с праздником: С Днём физкультурника! Пусть спорт и хорошее настроение сопровождают вас каждый день!

Завершится спортивный праздник в 19:00 Атомным велопробегом, который традиционно собирает множество участников. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к финальному мероприятию дня.