+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск 19-летний житель Обнинска перевел мошенникам все сбережения родителей
Обнинск

19-летний житель Обнинска перевел мошенникам все сбережения родителей

Дмитрий Ивьев
08.08, 11:27
1 381
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Молодой человек поверил преступникам, которые позвонили ему от имени образовательного учреждения, а потом – «Госуслуг».

Сначала он включил для собеседника демонстрацию экрана якобы для регистрации на образовательной платформе. В это время на телефон приходили СМС с кодами.

После этого обнинцу рассказали, что теперь его учетная запись взломана, преступники добрались до счетов его родителей и пытаются все похитить. Чтобы не лишиться денег, парень сам взял телефон матери, перевел 1,5 миллиона рублей себе на счет, снял и выслал на «безопасный счет» преступников.

Только после этого он рассказал все матери, а та обратилась в полицию.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1zaE9mQXRVdEFIZFZyRTlGdUhzcFE9PSIsInZhbHVlIjoiQkdhdU1Nc254c04vRzJsbGk2Y2dSQmttSFlMRVkvZVpjbWg1eXVlR1lzd0I2bC9VRE9SdGgzc09qRTdkV3ZHNDV3SFJNQlFtUDloQlVxLy9zMVRWRDdyOFFTTVg2dVJDaVRxQVdaeE02STlyRXE1TVRsUXdQSG10UWhXeEg0Z2E3OGRoT0t4aGk5VnJ5MEdnT1hXRnpOaGFxTWxXMERJVFovV1o5NCtiQ2o5aGhEWVBpdEVTS2t5VGFkcXBkM1JpYjgvWWJOUUcrMUYxdERnRDFvV21Fc0hGQk9Xd2c2UGx0N3pKZTBiUi9GUEExRmh2VFpScnNVbXEwbEpEOHlKZVlqOFlxNUkrSU9qbTZSL2lnVmlKZnRVMklpMWhOZ3lIbEF4cjlvSzBMcjVFd0lRRHM4dkQ3ZElLY1BLQU9vc0p3ZVpFQkJneUFvYjdpK0tJbHEzd3lTb2wrQm1qRmRZMjBXcEU1ekNVN1N1TzJDWG5TWWhTQlZjcDQzRFIxTlZrMW5qUkU3VVAyN09FcGRXd2RwTnl0b3hCTDhoMkEvU0pVeDJkaCtPSFVHdjhoS3VlTlhMQTk5Q0RwQm5xcXFzaCIsIm1hYyI6IjQ2ZWMxNjdhNDlhNmYzOTk2OWQyYjVmYzZhM2E2YTM4NDMyMjNjMDBlN2U3NmIyNWIzZWQ2YmZhYjk0MGExZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjM1Ri8vbzJLdjlUZWdqbEduV0NQdGc9PSIsInZhbHVlIjoiUGdhcmZZUWg4MlVjRWhmZk5JWFcxbHAyV1RKZmh3eDJDb0M0dkhsM1NnMTM2aHJJRUh2Nll6eHk3MXE3dlpDRUgzUGQrWXNSbmFFb2RlNkx3OUhDSkwyaDdwdEd6NFl4aC9PTHF1R1BjRC90QVFIMUdOR1NwaVQ4Z3lKbzYyazFLQmZBYkx1RGFJcTBRL0lNdEI4NE5lRFRZOXlWREtwbEVWODJybjNJUnJoVVlsQkJLWnBVY3BSekRuRElVMlgrNFk0aW9reTF4L2xCQi9nSlFNUWJkek04M1JaRmZVQ0pTaWpFVlZGamJkNzlBdWhWTml4TUd5bzFxUFNsdy9VcXFtUzFmTFdZcU9aYTBZUmswZXpCTkFaUTlXQk1WUk5DdkR5Z0p5TzNmUTJvbkZqdUtiRjNvWTRIdmN3ZzBSVDZobTA0SUU0akJIWUdoWmYzL3VReDhTNlhiSmUxT1RiSFhuQmJ3ZktxZzVsaXI5RjZSa3hyaVI4ODBIeXhTVmhUVkp5TlN5YWFSdVFicVQ5bjBFbkFGWUV1YVh5L1hjSFBQNHV2MUxsMzR0aFZuRkRsaEhlbXJ2NlMwbE9XNm0vdEdBd3k2d0xVNGVkWHRNZURkdzNxbUV1c1hOWjEyc3RZeERpeHhZbWFiY2FHdStuSGl2c3k2WlU2dzZLcFQwTkNjV2t5cURpKzdRTTRMSlpFK0ViQWV4cm5mU3NQWFhEdWlTcUkrMFdYM2dvZUJjbStKc25aTEFERjVjQUllOXRjL0p0L1hKa29OOWxDWnUyKzkwdkYzWUh4T0JtSE1PWnpkUmdkRDVia2xFdWR5ZWFsRklMRlNNVVFYa3c5Y0E5dSIsIm1hYyI6IjM1NzIxN2RlZDQwY2I0YzM3MmE5YzBkNjBkNTE5NWRhY2I2MzQ1ODZmZjdmZWY4OGEyZTA0NjQzMTBjNDk2M2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+