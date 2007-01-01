19-летний житель Обнинска перевел мошенникам все сбережения родителей

Молодой человек поверил преступникам, которые позвонили ему от имени образовательного учреждения, а потом – «Госуслуг».

Сначала он включил для собеседника демонстрацию экрана якобы для регистрации на образовательной платформе. В это время на телефон приходили СМС с кодами.

После этого обнинцу рассказали, что теперь его учетная запись взломана, преступники добрались до счетов его родителей и пытаются все похитить. Чтобы не лишиться денег, парень сам взял телефон матери, перевел 1,5 миллиона рублей себе на счет, снял и выслал на «безопасный счет» преступников.

Только после этого он рассказал все матери, а та обратилась в полицию.