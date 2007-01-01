На двух улицах Обнинска запретят парковку

Ограничения на остановку и стоянку автомобилей вводятся на проспекте Ленина, 164 и улице Курчатова, 55. В пятницу, 8 августа, об этом сообщили в администрации города.

Знаки будут действовать на следующих дорогах:

на участке автомобильной дороги межквартального проезда в районе крутого поворота у дома № 164 пр. Ленина,

на автомобильной дороге, расположенной между зданием ТЦ «Обними» (ул. Курчатова, 55) и лесопарковой зоной с северо-восточной стороны от поворота с ул. Красных Зорь до поворота на ул. Курчатова.

Дорожные знаки там собираются поставить с 1 по 3 сентября.