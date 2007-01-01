Жителей Обнинска предупредили о проблемах с транспортом
В субботу, 9 августа, муниципальные автобусы будут идти с задержкой.
Это связано с перекрытием улиц на время празднования Дня физкультурника.
- Речь идёт об утренних часах — с 9:30 и до 10:20 будет перекрыт проспект Ленина от спорткомплекса «Олимп» и до поворота на улицу Шацкого, - пояснили в «Обнинском городском транспорте». - И о вечерних часах — с 18:30 и до 19:45 планируется перекрытие движения на улицах, по которым пройдёт велопробег. Это часть проспектов Ленина и Маркса, улицы Борисоглебская, Славского, Гагарина, бульвар Антоненко. Обращаем внимание, что посадка и высадка пассажиров вне остановочных пунктов запрещены.